Kingston KC2500, PCI Express x4 Gen 3.0 e memoria TLC 3D

Kingston Digital annuncia la disponibilità della gamma storage SSD KC2500, unità NVMe PCIe per desktop, workstation e sistemi ad alte prestazioni HPC.

Questi prodotti vantano controller Gen 3.0 x4 e memoria NAND TLC 3D a 96-layer. Con velocità in lettura fino a 3.500 MB/s e velocità in scrittura fino a 2.900 MB/s, l’unità KC2500 offre una straordinaria robustezza e migliora la fluidità operativa su computer desktop, workstation e sistemi destinati ad applicazioni ad alte prestazioni.

KC2500 è disponibile in capacità fino a 2 TByte in un formato compatto M.2 2880 che offre maggiore flessibilità, accrescendo lo storage e risparmiando al contempo spazio fisico.

Il drive è inoltre dotato di funzioni di crittografia automatica che supportano la protezione dei dati end-to-end mediante tecnologia crittografica hardware XTS-AES a 256 bit, consentendo l’uso di software di produttori terzi con le soluzioni di gestione della sicurezza TCG Opal 2, come Symantec, McAfee, WinMagic e altre. L’unità KC2500 dispone anche di supporto per le funzionalità Microsoft eDrive, una specifica di sicurezza dello storage per BitLocker.

Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA

KC2500 stabilisce un nuovo standard per l'utilizzo di PC client ad alte prestazioni, consentendo a chi richiede velocità e affidabilità di gestire carichi di lavoro intensivi su desktop, workstation e applicazioni HPC. Il fattore di forma compatto M.2 e l'ampia gamma di opzioni di sicurezza e crittografia offrono una maggiore flessibilità, rendendolo la soluzione ideale sia per le aziende che desiderano aggiornare i loro attuali sistemi, che per l'utente in cerca della migliore offerta SSD NVMe PCIe.

Il drive KC2500 è disponibile in capacità da 250 – 500 GByte e 1 TByte. Il taglio da 2 TByte sarà disponibile a breve. KC2500 è coperto da una garanzia di cinque anni e supporto tecnico gratuito.

Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD caratteristiche e specifiche tecniche:

• NVMe PCIe

• Supporto: TCG Opal 2.0, XTS-AES 256-bit, eDrive

• Opzioni di upgrade con capacità fino a 2 TByte

• Formato: M.2 2280

• Interfaccia: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 linee

• Capacità: 250 GByte, 500 GByte, 1 TByte, 2 TByte

• Controller: SMI 2262EN

• NAND: 3D TLC 96-layer

• Crittografia: AES-XTS 256 bit

• Velocità di lettura/scrittura sequenziale:

o 250GB – fino a 3,500/1,200 MB/s

o 500GB – fino a 3,500/2,500 MB/s

o 1TB – fino a 3,500/2,900 MB/s

o 2TB – fino a 3,500/2,900 MB/s

• Lettura/scrittura casuale 4K:

o 250GB – fino a 375,000/300,000 IOPS

o 500GB – fino a 375,000/300,000 IOPS

o 1TB – fino a 375,000/300,000 IOPS

o 2TB – fino a 375,000/300,000 IOPS

• Byte totali scritti (TBW):

o 250GB – 150 TBW

o 500GB – 300 TBW

o 1TB – 600 TBW

o 2TB – 1.2 PBW

• Consumi energetici: 0,003W Idle / 0,2W Avg / 2,1W (MAX) Read / 7 W (MAX) Write

• Vibrazioni durante il funzionamento: picco max 2.17G (7-800Hz)

• Vibrazioni a riposo: picco max 20G (20-1000Hz)

• MTBF: 2,000,000 ore

• Garanzia/Supporto: 5 anni di garanzia limitata con supporto tecnico gratuito